Жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Сьогодні, 30 січня, у швейцарському Ньйоні відбудеться церемонія жеребкування попередньої стадії плейоф Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/2026.

16 команд, що посіли місця в основному етапі ЛЧ з 9 по 24, дізнаються своїх суперників на шляху до 1/8, де їх очікують команди, що посіли перші вісім позицій.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн жеребкування в цій новині. Початок церемонії – о 13:00 за київським часом.

Формат жеребкування 1/16 плейоф Ліги чемпіонів

Для жеребкування готуються вісім чаш, в яких попарно розміщуються кульки з назвами сіяних і несіяних команд (з 9 по 16 – сіяні, з 17 по 24 – несіяні);

Клуби в кожній сіяній парі потрапляють до турнірної сітки плейоф, де грають проти клубів у кожній несіяній парі: клуби 9 або 10 проти клубів 23 або 24, 11 або 12 проти 21 або 22 і так далі;

Команди з одного національного чемпіонату можуть грати між собою на цій стадії турніру;

Команди, які зустрічалися в основній стадії турніру можуть зіграти і в попередньому раунді плейоф;

Перші поєдинки заплановані на 17/18 лютого, а матчі-відповіді на 24/25.

Сіяні команди

9. Реал Мадрид

10. Інтер

11. ПСЖ

12. Ньюкасл

13. Ювентус

14. Атлетико

15. Аталанта

16. Баєр



Несіяні команди

17. Боруссія Дортмунд

18. Олімпіакос

19. Брюгге

20. Галатасарай

21. Монако

22. Карабах

23. Буде-Глімт

24. Бенфіка

УЄФА

Нагадаємо, що у 8 турі Ліги чемпіонів український голкіпер Анатолій Трубін забив головою після подачі зі стандарту наприкінці матчу Бенфіка – Реал. Українець своїм голом вивів "орлів" у 1/16 фіналу турніру, де його команда може знову зустрітись із "Королівським клубом".