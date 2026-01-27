ПСЖ підписав 18-річного таланта Барселони

Французький ПСЖ оголосив про трансфер 18-річного атакувального півзахисника Дро Фернандеса.

Про це повідомляє сайт парижан.

Попередньою командою футболіста була каталонська Барселона, за яку він провів лише 5 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Контракт Фернандеса із паризьким колективом розрахований до кінця червня 2030 року.

У ПСЖ не розкрили фінансових деталей угоди. Раніше відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що цей трансфер 18-річного іспанця обійшовся парижанам у 8 мільйонів євро. Натомість портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 10 мільйонів євро.

Фернандес є гравцем збірної Іспанії U-18 (3 гри).

Відзначимо, що новий клуб Дро лідирує у французькій Лізі 1. У 19-ти турах ПСЖ набрав 45 балів. Наступний матч парижан відбудеться у середу, 28 січня. Команда Луїса Енріке зіграє проти англійського Ньюкасла у рамках 8 туру основного раунду Ліги чемпіонів. Початок зустрічі – о 22:00 (за київським часом).

Раніше повідомлялось, що головний тренер ПСЖ Енріке заступився за літніх новачків команди, яких безжально критикують у пресі.