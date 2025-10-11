Мбаппе уникнув серйозної травми в матчі з Азербайджаном
Кіліан Мбаппе
УЄФА
Визначились строки повернення Кіліана Мбаппе до тренувань після травми, яку він отримав у матчі з Азербайджаном.
Про це повідомив журналіст COPE Аранча Родрігес.
Француз пройшов обстеження, яке не виявило серйозних ушкоджень. Очікується, що форвард повернеться до роботи з м'ячем вже за тиждень.
Нагадаємо, напередодні Франція переграла Азербайджан, а сам Кіліан забив один з м'ячів команди.
На 83-й хвилині зустрічі Мбаппе вимушений був залишити поле через біль, поступившись місцем Товену.
Раніше сам нападник прокоментував свою травму, яку він отримав ще у матчі з Вільярреалом в межах Ла Ліги.
Також повідомлялось, у збірній Аргентині травмувався інший гравець групи атаки Реала.