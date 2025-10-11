Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мбаппе уникнув серйозної травми в матчі з Азербайджаном

Володимир Максименко — 11 жовтня 2025, 17:50
Мбаппе уникнув серйозної травми в матчі з Азербайджаном
Кіліан Мбаппе
УЄФА

Визначились строки повернення Кіліана Мбаппе до тренувань після травми, яку він отримав у матчі з Азербайджаном.

Про це повідомив журналіст COPE Аранча Родрігес.

Француз пройшов обстеження, яке не виявило серйозних ушкоджень. Очікується, що форвард повернеться до роботи з м'ячем вже за тиждень.

Нагадаємо, напередодні Франція переграла Азербайджан, а сам Кіліан забив один з м'ячів команди.

На 83-й хвилині зустрічі Мбаппе вимушений був залишити поле через біль, поступившись місцем Товену.

Раніше сам нападник прокоментував свою травму, яку він отримав ще у матчі з Вільярреалом в межах Ла Ліги. 

Також повідомлялось, у збірній Аргентині травмувався інший гравець групи атаки Реала.

Реал Мадрид травма Кіліан Мбаппе Збірна Франції з футболу

Збірна Франції з футболу

Захисник Ліверпуля з травмою повернувся з розташування збірної Франції
Дешам повідомив про травму Мбаппе у матчі з Азербайджаном
Франція розбила Азербайджан, перемога України, Швеція програла Швейцарії у кваліфікації ЧС-2026
Мбаппе: Травма? Я хочу грати
У ПСЖ спростували інформацію про хронічну травму Барколя

Останні новини