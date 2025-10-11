Мбаппе уникнув серйозної травми в матчі з Азербайджаном

Визначились строки повернення Кіліана Мбаппе до тренувань після травми, яку він отримав у матчі з Азербайджаном.

Про це повідомив журналіст COPE Аранча Родрігес.

Француз пройшов обстеження, яке не виявило серйозних ушкоджень. Очікується, що форвард повернеться до роботи з м'ячем вже за тиждень.

Mbappe ya ha pasado pruebas en Madrid y se descarta lesión grave. Podrá trabajar el grupo la semana que viene. — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) October 11, 2025

Нагадаємо, напередодні Франція переграла Азербайджан, а сам Кіліан забив один з м'ячів команди.

На 83-й хвилині зустрічі Мбаппе вимушений був залишити поле через біль, поступившись місцем Товену.

Раніше сам нападник прокоментував свою травму, яку він отримав ще у матчі з Вільярреалом в межах Ла Ліги.

Також повідомлялось, у збірній Аргентині травмувався інший гравець групи атаки Реала.