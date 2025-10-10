Казахстан розгромив Ліхтенштейн у кваліфікації чемпіонату світу 2026
Сьогодні, 10 жовтня, відбулися матчі європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року.
У першому поєдинку ігрового дня збірна Казахстану зустрічалася з командою Ліхтенштейну. Зустріч завершилася розгромною перемогою казахстанців з рахунком 4:0.
Також сьогодні національна команда України проведе третій матч кваліфікації. Суперником буде Ісландія. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом. Зазначимо, що Чемпіон проводитиме текстову онлайн-трансляцію матчу.
Група C
Казахстан – Ліхтенштейн 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 26 Кенжебек, 2:0 – 28 Зайнутдінов, 3:0 – 59 Кенжебек, 4:0 – 81 Касим
- 21:45. Бельгія – Північна Македонія
- 21:45. Ісландія – Україна
- 21:45. Косово – Словенія
- 21:45. Німеччина – Люксембург
- 21:45. Північна Ірландія – Словаччина
- 21:45. Франція – Азербайджан
- 21:45. Швеція – Швейцарія
Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2, а згодом зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.