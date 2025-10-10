Українська правда
Казахстан розгромив Ліхтенштейн у кваліфікації чемпіонату світу 2026

Микола Дендак — 10 жовтня 2025, 21:42
Казахстан розгромив Ліхтенштейн у кваліфікації чемпіонату світу 2026
FIFA

Сьогодні, 10 жовтня, відбулися матчі європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року.

У першому поєдинку ігрового дня збірна Казахстану зустрічалася з командою Ліхтенштейну. Зустріч завершилася розгромною перемогою казахстанців з рахунком 4:0.

Також сьогодні національна команда України проведе третій матч кваліфікації. Суперником буде Ісландія. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом. Зазначимо, що Чемпіон проводитиме текстову онлайн-трансляцію матчу.

Чемпіонат світу 2026 – європейська кваліфікація
9 жовтня

Група C

Казахстан – Ліхтенштейн 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 26 Кенжебек, 2:0 – 28 Зайнутдінов, 3:0 – 59 Кенжебек, 4:0 – 81 Касим

  • 21:45. Бельгія – Північна Македонія
  • 21:45. Ісландія – Україна
  • 21:45. Косово – Словенія
  • 21:45. Німеччина – Люксембург
  • 21:45. Північна Ірландія – Словаччина
  • 21:45. Франція – Азербайджан
  • 21:45. Швеція – Швейцарія

Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2, а згодом зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.

