Молода зірка Реала залишив розташування збірної Аргентини через травму
ФК Реал Мадрид
Зірковий вінгер збірної Аргентини повернувся у розташування Реала через травму.
Про це повідомляє L`Equipe.
Під час одного з тренувань хавбек відчув дискомфорт у лівому стегні, а тому тренери вирішили не ризикувати – гравець повертається у Мадрид.
Нагадаємо, 18-річний Мастантуоно перейшов у Реал цього літа і встиг за цей час зіграти дев'ять матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.
Влітку 2025 року Франко дебютував за збірну Аргентини, а загалом на його рахунку три матчі у складі "альбіселесте".
Раніше повідомлялось про травму іншого гравця Реала – Кіліана Мбаппе.