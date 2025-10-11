Молода зірка Реала залишив розташування збірної Аргентини через травму

Зірковий вінгер збірної Аргентини повернувся у розташування Реала через травму.

Про це повідомляє L`Equipe.

Під час одного з тренувань хавбек відчув дискомфорт у лівому стегні, а тому тренери вирішили не ризикувати – гравець повертається у Мадрид.

Нагадаємо, 18-річний Мастантуоно перейшов у Реал цього літа і встиг за цей час зіграти дев'ять матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Влітку 2025 року Франко дебютував за збірну Аргентини, а загалом на його рахунку три матчі у складі "альбіселесте".

Раніше повідомлялось про травму іншого гравця Реала – Кіліана Мбаппе.