Тренер збірної Франції може очолити Реал
Дідьє Дешам
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам може влітку поточного року очолити мадридський Реал.
Про це повідомляє RMC Sport.
Дешам покине посаду головного тренера збірної Франції після чемпіонату світу 2026 року. В свою чергу, Реал шукає нового наставника команди – шанси Альваро Арбелоа зберегти свою посаду після завершення поточного сезону оцінюються як вкрай невисокі.
Керівництво Реала включило Дешама у свій шортлист, проте 57-річний француз – не єдиний кандидат. Фахівець очолює збірну Франції з 2012 року, на клубному рівні працював із Монако, Ювентусом і Марселем.
Раніше повідомлялося про те, що самого Дешама на чолі збірної Франції після чемпіонату світу-2026 замінить екстренер Реала Зінедін Зідан.