Мбаппе: Травма? Я хочу грати

Зірковий нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе заявив, що хоче зіграти у наступному поєдинку за збірну Франції попри пошкодження, яке він отримав 4 жовтня у матчі чемпіонату Іспанії проти Вільярреала (перемога 3:1).

Слова форварда наводить Фабріціо Романо.

"Мій гомілкостоп? Я хочу грати. Тренер хоче, щоби я грав. Не думаю, що там якась серйозна проблема. Я почуваюся добре. Особливих побоювань немає. Я хочу зіграти та кваліфікуватися на чемпіонат світу", – заявив нападник.

У п’ятницю, 10 жовтня, Франція у третьому турі відбору до чемпіонату світу 2026 року в Парижі прийме збірну Азербайджану, початок – о 21:45 за Києвом. Наразі команда Дідьє Дешама з 6 очками очолює квартет, у якому також грають Україна та Ісландія.