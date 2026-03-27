Франція у меншості перемогла Бразилію у товариському матчі

Збірні Бразилії та Франції 26 березня зіграли контрольну гру, коли паралельно деякі інші національні команди продовжують змагатися за путівку на чемпіонат світу-2026 з футболу.

У першому таймі був забитий лише один м'яч, автором якого став Кіліан Мбаппе. На старті другої 45-хвилинки французи залишились у меншості після вилучення центрбека мюнхенської Баварії Дайота Упамекано.

Однак бразильці не змогли швидко скористатися більшою кількістю гравців на полі. Натомість на 65-й хвилині Юго Екітіке подвоїв перевагу "Ле Бльо".

Нуль у графі забитих голів господарів розмочив Бремер лише після екватора другого тайму. Цей гол став першим для "селесао" та останнім у зустрічі, яка закінчилась перемогою підопічних Дідьє Дешама 1:2.

Товариський матч

26 березня

Бразилія – Франція 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 32 Мбаппе, 0:2 – 65 Екітіке, 1:2 – 78 Бремер

Вилучення: 55 Упамекано (Франція)

Бразилія: Едерсон, Веслі Франка (Рожер Ібаньєс, 71), Бремер, Лео Перейра, Сантос (Данілу, 71), Каземіро (Габріель Сара), Андрей Сантос, Рафінья (Луїз Енріке, 46), Мартінеллі (Жоао Педро, 62), Кунья (Тьяго, 71), Вінісіус Жуніор.

Франція: Меньян, Ернандес, Упамекано, Конате, Густо (Калюлю, 90+1), Чуамені (Канте, 58), Рабіо, Екітіке (Дуе, 66), Олісе (Акліуш, 90+1), Дембеле (Лакруа, 58), Мбаппе (Тюрам, 66).

Відзначимо, що в обох збірних попереду ще по одній товариській грі: Бразилія зіграє проти Хорватії (1 квітня о 03:00 за київським часом), а Франція зустрінеться з Колумбією 29 березня (о 22:00).

Раніше повідомлялось, що під час прибуття у розташування збірної Франції стався кумедний епізод за участю захисника Люка Ернандеса, який не зумів самостійно вийти із автомобіля.