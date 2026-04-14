Пішов з життя колишній президент Федерації футболу Франції

Колишній президент Федерації футболу Франції Жан-П'єр Ескалетт помер у віці 90 років.

Про це повідомляє FFF. Деталі додає Associated Press.

Причини смерті не оголошуються.

Ескалетт обіймав посаду президента з 2005 до 2010 року. У цей період збірна Франції під керівництвом тренера Раймона Доменека вийшла до фіналу чемпіонату світу 2006 року.

У 2010 році Ескалетт залишив посаду після виступу команди на чемпіонаті світу в Південно-Африканській Республіці, де збірна Франції не здобула перемог та завершила виступи на груповому етапі. Тоді вболівальники критикували Ескалетта за те, що він не звільнив Доменека після Євро-2008, де був аналогічний результат.

Зазначається, що покійний функціонер також брав ключову участь у процесі отримання Францією права на проведення чемпіонату Європи 2016 року.

