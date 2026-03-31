Одноклубник Забарного ризикує пропустити ЧС-2026

Воротар ПСЖ Люка Шевальє може не поїхати на чемпіонат світу-2026 у складі збірної Франції.

Про це інформує L'Equipe.

Тренерський штаб "Ле Бльо" на чолі з Дідьє Дешамом сумнівається у доцільності поїздки голкіпера парижан на Мундіаль. Шевальє хоч і отримав виклик на березневі товариські ігри у рамках підготовки до турніру, але отримав роль третього воротаря національної команди.

У збірній Франції вважають, що гравцю ПСЖ бракує впевненості. Окрім цього Люка ще й втратив стабільну ігрову практику на клубному рівні, програючи конкуренцію росіянину Матвію Сафонову.

Очікується, що основними кандидатами на поїздку на ЧС-2026 є Майк Меньян із італійського Мілана та Бріс Самба із французького Ренна.

У поточному сезоні-2025/26 Шевальє взяв участь у 26 іграх ПСЖ в усіх турнірах, у яких пропустив 28 голів та у 10 матчах залишив свої володіння "на замку". Востаннє виходив на поле у футболці паризького гранда 23 січня 2026 року у поєдинку Ліги 1 проти Осера (перемога 1:0).

Нагадаємо, що на Мундіалі команда Дешама гарантовано зіграє три зустрічі групового етапу проти: Сенегалу (16 червня), Норвегії (26 червня). Поміж цими іграми французи проведуть ще одну гру 23 червня, але суперник ще не визначився.

У рамках підготовки Франція оформила дві звитяги – над Бразилією 2:1 та Колумбією 3:1.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ може попрощатись із Шевальє влітку 2026 року. Хоча у 24-річного воротаря є чинна угода з парижанами до кінця червня 2030-го.