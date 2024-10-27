Стала відома оцінка Мудрика за матч з Ньюкаслом

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик допоміг команді обіграти Ньюкасл (2:1) у матчі 9 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця у 6,8 бала. Вінгер розпочав зустріч у запасі та вийшов на заміну на 67-й хвилині замість Ноні Мадуеке.

За 23 зіграні хвилини Мудрик зробив 12 дотиків до м’яча, завдав 1 удар в площину воріт, 1 раз потрапив в офсайд, припустився 2 втрат м’яча та віддав 5 точних передач з 5 (100%).

Найкращими гравцями матчу стали Педру Нету та Льюїс Голл, які отримали по 8 балів.

Напередодні вінгер вдало виступив у Лізі конференцій проти Панатінаїкоса (4:1). На його рахунку гол та дві результативні передачі, що дозволило отримати оцінку 8,5 балів за гру.

Нагадаємо, українець є лідером турніру сезону-2024/25 за кількістю асистів. Також Мудрик потрапив до збірної тижня Ліги конференцій за версією аналітичного порталу Sofa Score.