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Мудрик – найкращий асистент Ліги конференцій 2024/25

Микола Дендак — 24 жовтня, 22:12
Мудрик – найкращий асистент Ліги конференцій 2024/25
Михайло Мудрик
Getty Images

Вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик очолює таблицю асистентів Ліги конференцій сезону-2024/25.

За стартові два тури на рахунку українця 3 гольові передачі. У першому турі він асистував на Ренату Вейга в переможному матчі проти Гента (4:2), а сьогодні, 24 жовтня, віддав два результативні паси у грі проти Панатінаїкоса (4:1).

Також у поєдинку проти грецького колективу Михайло відзначився першим голом за свій клуб у сезоні-2024/25. Тож Мудрик став найкращим гравцем цього матчу.

Зауваєимо, що першу позицію в таблиці з українцем поділяє нападник Серкль Брюгге Кевін Денке, в якого також 3 передачі.

Раніше повідомлялося про те, що 23-річний вінгер збірної України може перейти в іспанський Бетіс через нестачу ігрової практики.

Челсі Михайло Мудрик Ліга конференцій сезону-2024/25 Ліга Коференцій-2024/25

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