Ковентрі здобув другу поспіль перемогу в АПЛ, розгромивши Ньюкасл у 6 турі

У понеділок, 12 жовтня, Ковентрі здобув другу поспіль перемогу в англійській першості, здолавши Ньюкасл Юнайтед у 6-му турі чемпіонату.

Зустріч завершилася із рахунком 4:1.

Гра розпочалася для підопічних Френка Лампарда за сприятливих умов. Вже на 6-й хвилині воротар Горнічек врізався у ноги гравцеві "небесно-блакитних" та заробив пенальті у свої ворота. 11-метровий успішно реалізував Рудоні.

Згодом Шеріф подвоїв перевагу для своєї команди. Ситуація на полі стала складнішою, коли Ботман відквитав один гол. Утім, Сіммс на 81-й хвилині вразив ворота чеського голкіпера та остаточно зняв питання, хто буде переможцем цього протистояння.

А Мфуні через три хвилини після виходу на заміну довів справу до розгрому.

Чемпіонат Англії – АПЛ

6 тур, 12 жовтня

Ковентрі – Ньюкасл Юнайтед – 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 6 Рудоні (пен.), 2:0 – 48 Шеріф, 2:1 – 70 Ботман, 3:1 – 81 Сіммс, 4:1 – 86 Мфуні

Турнірна таблиця АПЛ

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Нагадаємо, що у попередньому турі Ковентрі переміг Ноттінгем Форест.