Клуб АПЛ вперше за 38 років оновив емблему

Англійський клуб Ньюкасл Юнайтед вперше з 1988 року оновив свою емблему.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Our crest is drawn from Newcastle's city coat of arms. Few crests in football are so deeply rooted in the place they come from, and supporters were emphatic about what should remain. Our castle, which inspires our name and has represented our brave city for centuries, has been fortified within our new crest design. So too is our redesigned black and white shield, flanked by hippocampi – a mythological nod to our proud maritime history of building ships, inspiring trade and helping to shape the world. And our demi-lion, pennon and ribbon bearing the club's name have also been refined, adding balance and alignment to the overall structure. The details matter. — Newcastle United (@NUFC) October 1, 2026

Як зазначається, до вибору редизайну залучили понад 27 тисяч прихильників "сорок", які брали участь у незалежному опитуванні.

Керівництво клубу пояснило, що старий логотип, попри його культовість, мав суттєві недоліки в сучасну цифрову епоху. Нерівні лінії та дрібні деталі втрачали форму, розмивалися на екранах смартфонів, під час телетрансляцій та при нанесенні на екіпірування.

Нова емблема поступово з'являтиметься на цифрових платформах та вивісках протягом найближчих місяців, а на ігровій формі команди повноцінно дебютує починаючи із сезону-2027/28.

Зауважимо, що наразі Ньюкасл посідає дев'яте місце у турнірній таблиці, здобувши після 5 турів 8 очок. В останньому своєму матчі чемпіонату "сороки" зазнали поразки від Галл Сіті (1:2).