Клуб АПЛ вперше за 38 років оновив емблему
Англійський клуб Ньюкасл Юнайтед вперше з 1988 року оновив свою емблему.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Як зазначається, до вибору редизайну залучили понад 27 тисяч прихильників "сорок", які брали участь у незалежному опитуванні.
Керівництво клубу пояснило, що старий логотип, попри його культовість, мав суттєві недоліки в сучасну цифрову епоху. Нерівні лінії та дрібні деталі втрачали форму, розмивалися на екранах смартфонів, під час телетрансляцій та при нанесенні на екіпірування.
Нова емблема поступово з'являтиметься на цифрових платформах та вивісках протягом найближчих місяців, а на ігровій формі команди повноцінно дебютує починаючи із сезону-2027/28.
Зауважимо, що наразі Ньюкасл посідає дев'яте місце у турнірній таблиці, здобувши після 5 турів 8 очок. В останньому своєму матчі чемпіонату "сороки" зазнали поразки від Галл Сіті (1:2).