Евертон з Миколенком переграв Ньюкасл у 9 турі АПЛ

У понеділок, 2 листопада, відбувся заключний матч 9 туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Ньюкасл на Сент-Джеймс Парк поступився Евертону.

Зустріч завершилась з рахунком 0:1. Єдиним голом на початку другого тайму відзначився 24-річний французький нападник Тьєрно Баррі.

Український захисник Віталій Миколенко відіграв увесь поєдинок. Матч проти Ньюкасла став для оборонця 151-м в АПЛ. За цим показником він випередив Олександра Зінченка, у якого 150 поєдинків в англійському чемпіонаті.

Евертон завдяки перемозі набрав 13 очок та піднявся на 7-му сходинку в турнірній таблиці чемпіонату. У Ньюкасла 11 балів та 13-те місце.

Чемпіонат Англії – АПЛ

9 тур, 2 листопада

Ньюкасл – Евертон 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 49 Баррі

Вилучення: Ремзі (90+8)

Нагадаємо, напередодні Евертон переграв Ньюкасл у Кубку англійської ліги.