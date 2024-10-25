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Мудрик потрапив до збірної 2 туру Ліги конференцій за версією SofaScore

Руслан Травкін — 25 жовтня, 10:04
Мудрик потрапив до збірної 2 туру Ліги конференцій за версією SofaScore
x.com/ChelseaFC/status/1849226805640655251

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик потрапив до збірної тижня Ліги конференцій за версією аналітичного порталу Sofa Score.

Футболіст вдало провів матч проти Панатінаїкоса (4:1). На його рахунку гол та дві результативні передачі, що дозволило йому отримати оцінку 8,5 балів за гру.

Team of the Week provided by Sofascore

Нагадаємо, тепер українець є лідером турніру сезону-2024/25 за асистами.

Зауважимо, що першу позицію в таблиці з українцем поділяє нападник Серкль Брюгге Кевін Денке, в якого також 3 передачі.

Раніше повідомлялося про те, що 23-річний вінгер збірної України може перейти в іспанський Бетіс через нестачу ігрової практики.

збірна тижня Панатінаїкос Челсі Михайло Мудрик SofaScore

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