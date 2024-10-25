Мудрик потрапив до збірної 2 туру Ліги конференцій за версією SofaScore

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик потрапив до збірної тижня Ліги конференцій за версією аналітичного порталу Sofa Score.

Футболіст вдало провів матч проти Панатінаїкоса (4:1). На його рахунку гол та дві результативні передачі, що дозволило йому отримати оцінку 8,5 балів за гру.

Team of the Week provided by Sofascore

Нагадаємо, тепер українець є лідером турніру сезону-2024/25 за асистами.

Зауважимо, що першу позицію в таблиці з українцем поділяє нападник Серкль Брюгге Кевін Денке, в якого також 3 передачі.

Раніше повідомлялося про те, що 23-річний вінгер збірної України може перейти в іспанський Бетіс через нестачу ігрової практики.