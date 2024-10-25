Мудрик потрапив до збірної 2 туру Ліги конференцій за версією SofaScore
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Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик потрапив до збірної тижня Ліги конференцій за версією аналітичного порталу Sofa Score.
Футболіст вдало провів матч проти Панатінаїкоса (4:1). На його рахунку гол та дві результативні передачі, що дозволило йому отримати оцінку 8,5 балів за гру.
Нагадаємо, тепер українець є лідером турніру сезону-2024/25 за асистами.
Зауважимо, що першу позицію в таблиці з українцем поділяє нападник Серкль Брюгге Кевін Денке, в якого також 3 передачі.
Раніше повідомлялося про те, що 23-річний вінгер збірної України може перейти в іспанський Бетіс через нестачу ігрової практики.