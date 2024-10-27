Челсі з Мудриком переміг Ньюкасл, Тоттенгем та МЮ програли в 9 турі АПЛ

Сьогодні, 27 жовтня, чотирма матчами продовжився 9-й тур Англійської Прем'єр-ліги.

Зокрема, Челсі українського вінгера Михайла Мудрика переміг Ньюкасл. Українець вийшов на заміну на 67-й хвилині, однак результативними діями не відзначився.

Водночас сенсацією ігрового дня стала поразка Тоттенгема від Крістал Пелас 0:1. У ще одній зустрічі Вест Гем у доданий час вирвав перемогу над Манчестер Юнайтед.

У центральному матчі туру Арсенал Олександра Зінченка зійдеться з Ліверпулем. Початок зустрічі о 18:30.

Чемпіонат Англії – АПЛ

9 тур – 27 жовтня

Вест Гем – Манчестер Юнайтед 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 74 Саммервілл, 1:1 – 81 Каземіро, 2:1 – 90+2 Боуен (пен)

Челсі – Ньюкасл 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 18 Джексон, 1:1 – 32 Ісак, 2:1 – 47 Палмер

Крістал Пелас – Тоттенгем 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 31 Матета

18:30 Арсенал – Ліверпуль

У суботу, 26 жовтня відбулися чотири матчі в межах 9 туру АПЛ. Зокрема, Борнмут Забарного врятувався від поразки у матчі з Астон Віллою, Евертон Миколенка в зустрічі з Фулгемом.