Стала відома оцінка Мудрика за матч у Лізі конференцій
Михайло Мудрик
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Український вінгер Челсі Михайло Мудрик допоміг команді обіграти Гайденгайм (2:0) у матчі 4 туру Ліги конференцій.
Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця у 7,6 бала. Вінгер розпочав зустріч у стартовому складі та відзначився голом.
Також на його рахунку 57% точних передач (12 з 21), дві ключові передачі, завдав 2 удар по воротах (1 заблокований) та провів 2 вдалих дриблінги з 5.
Найкращим гравцем поєдинку був визнаний голкіпер лондонців Філіп Йоргенсен – 9,8.
Нагадаємо, цього сезону на рахунку Мудрика 15 матчів у всіх турнірах за Челсі, в яких вінгер відзначився 3 голами та 5 результативними передачами.
Михайло також став автором найкращого голу у третьому турі Ліги конференцій. Він забив у ворота вірменського Ноаха (8:0).