У мене є контракт, – Антоні прокоментував своє майбутнє в Бетісі

Вінгер Бетіса Антоні не знає, в якій команді він розпочне наступний сезон, враховуючи його контракт з Манчестер Юнайтед.

Слова 25-річного бразильця наводить сайт Альфредо Педулли.

Цієї зими футболіст приєднався до іспанського колектива на правах оренди до кінця сезону-2024/25. Після провалу в Англії Антоні заграв настільки добре, що він звернув на себе увагу багатьох клубів.

Проте Антоні гадки не має, що готує для нього майбутнє, оскільки саме МЮ вирішуватиме, що робити з гравцем, який хоче залишитися в Бетісі.

"Я не знаю, що чекає на мене в майбутньому, тільки Бог знає. Моя робота – грати, і я добре справляюся. Я дуже люблю Бетіс і всіх людей тут, але у мене контракт з Манчестер Юнайтед, і я не знаю, що буде далі, тільки вони знають, що станеться. Зараз я їду в збірну, а потім у відпустку. Побачимо, що буде далі. Я дуже щасливий тут, всі це знають. Я засинаю і прокидаюся щасливим, але у мене є контракт, і я не знаю, що мене чекає в майбутньому", – сказав Антоні.

У складі Бетіса Антоні провів 26 матчів в усіх турнірах, у яких він забив 9 голів та віддав 5 результативних передач. Контракт футболіста з Манчестер Юнайтед розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, що навіть Антоні не зміг допомогти Бетісу здолати Челсі у фіналі Ліги конференцій-2024/25.