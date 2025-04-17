Фіорентина зіграє з Цельє, Челсі прийматиме Легію, гра Ягеллонії та Бетіс в 1/4 фіналу Ліги конференцій

У четвер, 17 квітня, пройдуть чотири матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій сезону-2024/25.

Перша гра кожного протистояння турніру завершилася перемогою однієї з команд. Фіорентина на виїзді здолала Цельє, Бетіс здобув домашню перемогу над Ягеллонією, Рапід мінімально обіграв Юргорден, а Челсі не мав проблем з Легією.

Матчі-відповіді були поділені порівну на два часові слоти. Перші дві зустрічі розпочнуться о 19:45 за київським часом, інші дві – о 22:00.

Ліга конференцій-2024/25 – плейоф

1/4 фіналу, 17 квітня

19:45 Фіорентина – Цельє (результат першого матчу 2:1)

19:45 Ягеллонія – Бетіс (результат першого матчу 0:2)

22:00 Рапід – Юргорден (результат першого матчу 1:0)

22:00 Челсі – Легія (результат першого матчу 3:0)

Нагадаємо, що сьогодні, 17 квітня, також проходитимуть матчі-відповіді чвертьфінальної стадії Ліги Європи сезону-2024/25.