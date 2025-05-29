Два асисти та звання гравця матчу: Палмер отримав найвищу оцінку в поєдинку Бетіс – Челсі

Лідер Челсі Коул Палмер отримав найвищу оцінку серед усіх гравців фінального матчу Ліги конференцій.

У середу, 28 травня, у Вроцлаві Челсі розгромив Бетіс з рахунком 4:1 та вперше в своїй історії став переможцем Ліги конференцій.

За свій виступ у цьому поєдинку Палмер отримав від SofaScore оцінку на рівні 8.5. Це стало найкращим показником серед усіх, хто виходив на футбольне поле в цій грі. Найгіршу оцінку в стані "синіх" отримав Мало Гюсто (5.9), який провалив перший тайм, через що він і не вийшов на другі 45 хвилин.

У складі іспанців найкращим був визнаний автор єдиного голу команди Абде Еззалзулі (7.5). У той же час Айтор Руїбаль, який вийшов на заміну на 72-й хвилині, отримав найнижчу оцінку серед представників обох колективів (4.9).

Нагадаємо, що саме Коул Палмер був визнаний найкращим гравцем матчу Бетіс – Челсі за версією УЄФА.

Зазначимо, що цією перемогою команда Михайла Мудрика перервала 24-річну гегемонію іспанських клубів у фіналах єврокубків.