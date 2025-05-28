Челсі та Бетіс назвали стартові склади на фінал Ліги конференцій

Тренерські штаби англійського Челсі та іспанського Бетісу оголосили стартові склади на фінал Ліги конференцій сезону-2024/25.

Про це повідомляє УЄФА.

Бетіс: Адріан, Родрігес, Натан, Бартра, Сабалі, Форнальс, Іско, Джонні, Еззальзулі, Антоні, Бакамбу

Челсі: Йоргенсен, Густо, Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья, Фернандес, Кайседо, Нету, Мадуеке, Палмер, Джексон

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

На шляху до фіналу Челсі здолав Юргорден у півфіналі, Легію на стадії 1/4, та Копенгаген у 1/8 фіналу. Бетіс же у півфіналі вибив Фіорентину, а до цього пройшов Ягеллонію, Гімарайнш та Гент.