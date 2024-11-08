Гол Мудрика визнали найкращим у третьому турі Ліги конференцій

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик став автором найкращого голу у третьому турі Ліги конференцій.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Мудрик відзначився п'ятим забитим голом у матчі з вірменським Ноахом (8:0). Українець підібрав м'яч перед штрафним майданчиком суперника та обвідним ударом пробив голкіпера.

Зазначимо, що в Лізі конференцій Михайло Мудрик має два забитих голи та три гольові передачі. За кількістю асистів українець ділить перше місце в турнірі з партнером Енцо Фернандесом, а також гравцем Легії Рубеном Вінагре та Серкль Брюгге Кевіном Денке – в усіх по 3.

Наразі Челсі з 9 очками очолює загальну турнірну таблицю Ліги конференцій. Наступний матч команда зіграє 10 листопада проти Арсенала в АПЛ.