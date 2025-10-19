Серед найкращих: визначилася оцінка Малиновського за матч Дженоа – Парма

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський отримав високу оцінку за матч сьомого туру італійської Серії А Дженоа – Парма (0:0).

Про це повідомляє портал SofaScore.

Українець провів на полі 81 хвилину та отримав 6,9 бала. Це одна з найкращих оцінок серед гравців "грифонів". За час на полі українець отримав жовту картку, завдав 6 ударів (2 у ствір) та віддав 52 точні передачі з 64 (81%).

Раніше Руслан Малиновський прокоментував свій найбільш результативний виклик до лав збірної України у кар'єрі. Він забив три голи та віддав асист у матчах проти Ісландії та Азербайджану.

За підсумком цих двох поєдинків Руслан Малиновський потрапив до символічної одинадцятки найкращих гравців тижня у європейському відборі на чемпіонат світу-2026.