Малиновський став найкращим гравцем матчу Серії А Дженоа – Сассуоло

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський став найкращим гравцем матчу 32-го туру Серії А проти Сассуоло (2:1) за версіями Sofascore і WhoScored.

Уродженець Житомира вийшов на поле у стартовому складі та став автором першого голу у ворота Сассуоло на 14-й хвилині. Цей м'яч став 10-м для Малиновського у складі "грифонів".

32-річний хавбек перебував на полі 55 хвилин, завдавши 3-х ударів по воротах та виконавши 32 точні передачі. На 5-й хвилині зустрічі Малиновський заробив жовту картку.

Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця у 7,7 бала – це найкраща оцінка серед гравців обох команд.

WhoScored теж визнав Руслана MVP матчу, поставивши найвищу оцінку – 7,7 бала.

Нагадаємо, що Руслан Малиновський приєдинався до Дженоа влітку 2023 року. У нинішньому сезоні півзахисник зіграв за генуезький клуб 31 матч, забив 6 голів та віддав 3 асисти.

У турнірній таблиці Серії А Дженоа займає 13 місце, маючи в ативі 36 очок. Наступний поєдинок у чемпіонаті команда Малиновського проведе 19 квітня проти Пізи.