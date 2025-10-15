Малиновський увійшов до команди тижня матчів європейської кваліфікації ЧС-2026

Півзахисник Дженоа та збірної України Руслан Малиновський потрапив до символічної одинадцятки найкращих гравців тижня у європейському відборі на чемпіонат світу-2026.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Малиновський отримав оцінку 8,8 за свій виступ у матчі проти Азербайджану (2:1) та отримав одне з 4 місць у півзахисті серед найкращих футболістів.

Team of the Week provided by Sofascore

Українець допоміг національній команді здобути мінімальну перемогу, забивши гол та віддавши асист, що дозволило підопічним Сергія Реброва закріпитися на 2 місці в групі D.

Руслан Малиновський у поєдинку з Азербайджаном став найкращим гравцем зустрічі, на думку уболівальників та порталу SofaScore,