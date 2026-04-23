Дженоа прагне зберегти Малиновського, але перемовини з українцем "забуксували"
Дженоа хоче зберегти українського півзахисника Руслана Малиновського на наступний сезон, продовживши з ним контракт.
Про це повідомляє Calcio Genoa.
За інформацією видання, можливий трансфер гравця до Трабзонспора не є вирішеним.
Водночас перемовини "грифонів" з українцем також не зрушили з місця, і жодного прогресу в них не спостерігається.
Малиновський може перейти в Трабзонспор на правах вільного агента. Його контракт із Дженоа діє до кінця червня поточного року.
У поточному сезоні на рахунку 32-річного українця 6 голів і 3 асисти в 31 матчі у всіх турнірах. Раніше він став найкращим гравцем матчу проти Сассуоло.