Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Пармою, Ювентус сенсаційно програв Комо в серії А

Сьогодні, 19 жовтня, відбулися матчі 7-го туру італійської Серії А сезону-2025/26.

У першому матчі ігрового дня Комо з рахунком 2:0 сенсаційно обіграв Ювентус. Героєм зустрічі став 21-річний Ніко Пас, у якого гол та асист. Болонья з ідентичним результатом здолала Кальярі.

Також Дженоа з Русланом Малиновським у стартовому складі не зуміла в більшості обіграти Парму (0:0). Українець провів на полі 81 хвилину та отримав жовту картку. Такий результат повторили і Лаціо з Аталантою.

В останньому матчі ігрового дня зустрінуться Мілан та Фіорентина. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Чемпіонат Італії – Серія А

7 тур, 18 жовтня

Аталанта – Лаціо 0:0

Дженоа – Парма 0:0

Вилучення: Ндіає 42 (Парма, дві жовті)

Комо – Ювентус 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 4 Кемпф, 2:0 – 79 Пас

Кальярі – Болонья 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 31 Гольм, 0:2 – 80 Орсоліні

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, напередодні Торіно несподівано обіграло Наполі, а Рома Артема Довбика зазнала поразки від Інтера.