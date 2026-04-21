Малиновський близький до переходу в клуб Зубкова та Батагова

Центральний півзахисник Дженоа та збірної України Руслан Малиновський може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, новим клубом Малиновського може стати Трабзонспор. Хавбеку запропонували контракт на три роки, переговори знаходяться на завершальній стадії.

Малиновський може перейти в Трабзонспор на правах вільного агента. Його контракт із Дженоа діє до кінця червня поточного року.

У поточному сезоні на рахунку 32-річного українця 6 голів і 3 асисти в 31 матчі у всіх турнірах. Раніше він став найкращим гравцем матчу проти Сассуоло.

Трабзонспор наразі посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини з 65 очками в 30 матчах. Команду очолює Фатіх Текке. За клуб уже виступають два українці – захисник Арсеній Батагов і вінгер Олександр Зубков.