АФУ назвала символічну п'ятірку 5-го туру Екстра-ліги

Визначилась п'ятірка найкращих гравців за підсумками п'ятого туру Екстра-ліги.

Про це повідомила пресслужба АФУ.

Так, до символічної команди потрапив легіонер Атлетика, який відзначився у ворота Авалона та представник суперників Фаталієв – його відзначено як найгострішого гравця команди.

Також фахівці серед найкращих визначили Романа Кітора, Віталія Крутко та Євгена Жука.

Символічна збірна 5-го туру Екстра-ліги

Нагадаємо, що 16-річний Віталій Крутко оформив покер у ворота Кардинала.