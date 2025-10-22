АФУ назвала символічну п'ятірку 5-го туру Екстра-ліги
Визначилась п'ятірка найкращих гравців за підсумками п'ятого туру Екстра-ліги.
Про це повідомила пресслужба АФУ.
Так, до символічної команди потрапив легіонер Атлетика, який відзначився у ворота Авалона та представник суперників Фаталієв – його відзначено як найгострішого гравця команди.
Також фахівці серед найкращих визначили Романа Кітора, Віталія Крутко та Євгена Жука.
Символічна збірна 5-го туру Екстра-ліги
Нагадаємо, що 16-річний Віталій Крутко оформив покер у ворота Кардинала.