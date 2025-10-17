Ураган завдав нищівної поразки Кардиналу, 16-річний Крутко оформив "покер"

Сьогодні, 17 жовтня, відбувся перший матч п'ятого туру української Екстра-ліги, у якому зійшлися Ураган та Кардинал-Рівне.

Це був поєдинок, до якого справедливо використати фразу "гра йшла в одні ворота". Ще в першому таймі колектив з Івано-Франківська п'ять разів відзначився результативним ударом.

Причому головним героєм виступив 16-річний Віталій Крутко, який спочатку став автором хет-трику, а після перерви довів лік своїх голів у цьому матчі до чотирьох.

По ходу другої 20-хвилинки ситуація кардинальним чином не змінилася: рівненська команда пропустила тричі (Петро Шотурма оформив дубль). І тільки за три хвилини до кінця зустрічі Кардинал забив гол престижу зусиллями Дмитра Скибчика.

Екстра-ліга-2025/26 – регулярний сезон

5 тур, 17 жовтня

Ураган – Кардинал Авангард 7:1 (5:0)

Голи: 1:0 – 8 Крутко, 2:0 – 10 Крутко, 3:0 – 10 Шотурма, 4:0 – 12 Крутко, 5:0 – 20 Дичук, 6:0 – 32 Крутко, 7:0 – 35 Шотурма, – 37 Скибчик.

П'ятий тур Екстра-ліги продовжиться завтра, 18 жовтня, коли Атлетик зустрінеться з Авалоном, а Любарт прийматиме Суху Балку. Тур закриватимуть матчі Фурнітура – Київ Футзал та Тайр Експерт – ХІТ, які проходитимуть 19 жовтня.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з оглядом найцікавіших подій четвертого туру Екстра-ліги України.