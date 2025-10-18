Атлетик у результативному матчі Екстра-ліги переграв Авалон

У суботу, 18 жовтня, відбувся матч п'ятого туру чемпіонату України з футзалу між Атлетиком та Авалоном.

Гра завершилась із рахунком 4:3 на користь дніпровського колективу.

Перший тайм пройшов доволі спокійно – відзначались лише Щур та Поплєвічев, а ось у другій половині гри розпочалась справжня битва, яка завершилась на користь фаворита. Команди забили 5 м'ячів на двох за тайм, хоча Авалон мав усі шанси врятувати гру.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

5 тур, 18 жовтня

Атлетик Футзал – Авалон 4:3 (1:1)

Голи: 1:0 – Щур, 1, 1:1 – Поплєвічев, 18, 2:1 – Щур, 26, 3:1 – Луїс, 28, 3:2 – Стеценко, 4:2 – Тереньєв, 35, 4:3 – Фаталієв

Завдяки цій перемозі Атлетик піднявся на третє місце і тепер має 8 очок. Авалон десятий – три залікові бали.

В іншому матчі ігрового дня Любарт грає із сусідом по турнірній таблиці Сухою Балкою.

Напередодні Ураган розгромно переграв Кардинал завдяки покеру 16-річного Крутко.