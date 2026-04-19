Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Фурнітура переграла Любарт та вийшла у плейоф Екстра-ліги

Олександр Булава — 19 квітня 2026, 20:59
Фурнітура переграла Любарт та вийшла у плейоф Екстра-ліги
У неділю, 19 квітня, відбувся заключний матч регулярного чемпіонату футзальної Екстра-ліги України сезону-2025/26. Фурнітура на виїзді обіграла Любарт.

Зустріч завершилась з рахунком 3:1.

Дубль Романчука та гол Степанова забезпечив Фурнітурі вихід у плейоф у своєму дебютному сезоні Екстра-ліги.

У чвертьфіналі команда Максима Павленка зіграє проти чинних чемпіонів – київського ХІТа.

Футзал, Екстра-ліга України
22 тур, 19 квітня

Любарт (Луцьк) – Фурнітура (Коломия) 3:1

Нагадаємо, 10 квітня відбувся фінал Кубку України-2025/26 з футзалу. В ньому ХІТ обіграв Кардинал із рахунком 2:1.

Екстра-ліга Любарт Фурнітура

Екстра-ліга

ХІТ і Київ-Футзал здобули перемоги в 22 турі Екстра-ліги
Тайр Експерт з покером Чебанюка здолав Сокіл, Любарт переміг Атлетик Футзал у 21 турі Екстра-ліги
Київ Футзал розтрощив Суху Балку, ХІТ переломив зустріч з Кардиналом у 21 турі Екстра-ліги
ХІТ дотиснув Суху Балку, Сокіл обіграв Фурнітуру, Київ-Футзал переграв Авалон у 20 турі Екстра-ліги
Ураган на останній хвилині втратив перемогу над Атлетиком у стартовому матчі 20 туру Екстра-ліги

Останні новини