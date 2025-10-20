Розгроми, покери й драми кінцівок: підсумки 5-го туру Екстра-ліги

Тиждень знадобився командам футзальної Екстра-ліги, щоб повернути свої колишні ігрові кондиції, і після відверто скупого на голи четвертого туру (всього 22) в турі за номер п’ять знову продемонструвати гідну результативність – 36 голів, це другий показник у сезоні й 7,2 м’яча в середньому за гру. Звісно ж, це не 8,6, що були у другому турі, але достатньо, щоб вболівальникам на трибунах і біля своїх гаджетів не доводилося шкодувати про даремно витрачений час.

До речі, варто зазначити, що п’ятий тур відрізнявся від попередніх зі знаком плюс тим, що п’ять його ігор відбулися в три календарних дні, і якби Асоціації футзалу України вдалося умовити Фурнітуру або Tyre Expert в неділю змістити початок матчів в Королівці та Одесі хоча б на одну годину, щоб вони одним таймом не накладалися один на одного, умови для перегляду всіх матчів були б просто ідеальними.

Заспів був покладений в п’ятницю, коли Ураган приймав Кардинал-Авангард. Франківцям вистачило одного тайму, щоб змусити своїх вболівальників забути про жах матчу четвертого туру, коли підопічні Олега Іванишина першу двадцятихвилинку програли Сухій Балці 0:4. "Кардиналівцям" за тайм Ураган відвантажив навіть більше – п’ять "сухих" м’ячів, і це рівно стільки, скільки команда з Рівного пропустила у своїх попередніх трьох іграх.

У сезоні-2022/23 було таке, що "кардиналівцям" вдалося відігратися з 0:5. 11 березня 2023 роки вони ще до середини другого тайму поступалися ХІТу з різницею в п’ять м’ячів, але уникнули поразки. Утім, це було, по-перше, в Рівному, по-друге – тоді це був Кардинал-Рівне, а по-третє – Кардинал-Авангард в Івано-Франківську і близько не був схожим на команду, спроможну зберегти гідне обличчя. Ураган для порядку виграв і другий тайм, єдине, що вдалося рівнянам, це уникнути "сухої" – підсумок 7:1.

Суботній ігровий день відкрився в Дніпрі, де Athletic Futsal приймав Авалон, і місцева торсида отримала привід порадіти ледь гра розпочалася. Гості помилилися біля своїх воріт, і Артем Щур цим скористався. Надалі у суперників з голами було важче, і тільки 10-метровий перед перервою дозволив броварчанам відігратися. Другий тайм був ряснішим на голи. "Атлети" знову вийшли вперед, були попереду навіть у два м’ячі, але дозволили новачку Екстра-ліги відновити рівновагу. Втім, останнє слово в грі залишилося за дніпрянами, які забили четвертий м'яч і перемогли 4:3.

Драматичною виявилася розв’язка в матчі в Луцьку, де Любарт приймав Суху Балку. Ще за п’ять хвилин до фінальної сирени попереду були підопічні Сергія Гупаленка, але потім прийшов час "князів". Для початку Олександр Сименко в контратаці відіграв один м'яч, а на останніх хвилинах лучани пішли з п’ятим польовим гравцем і з другої спроби зрівняли рахунок. В першій Станіслав Шклярук, маючи перед собою відкриту верхню половину воріт, пробив в поперечину, а от його партнер по юнацькій збірній України Максим Гайдучик за 28 секунд до сирени опинився в потрібний час в потрібному місці – 2:2.

Дебютанти Екстра-ліги в Лізі чемпіонів – так можна схарактеризувати недільні матчі, адже за календарем Фурнітура і Tyre Expert на своїх майданчиках приймали, відповідно, Kyiv Futsal та ХІТ, команди, які починаючи з 29 жовтня будуть намагатися пробитися в плей-офф єврокубка, при чому, конкуруючи один з одним, адже дві українські команди опинилися в одній групі, а путівка в наступний етап лише одна. Першою іспит командою Ліги чемпіонів прийняла Фурнітура, яка при підтримці вщент заповненого спорткомплексу в Королівці, що поблизу Коломиї, всю гру не давала супернику почувати себе вільно і грати в пів ноги. Навіть поступаючись 0:2, при мінімумі гольових моментів, команда Максима Павленка шукала можливість принести радість своїм уболівальникам, і хоча і запізно, але одного разу вразити ворота Kyiv Futsal знайшла можливість – поразка 1:2.

А от для Tyre Expert бойове хрещення Лігою чемпіонів виявилося непідйомним. ХІТ одразу взявся за справу, щоб ні в кого не було сумнівів, і рахунок 5:2 на його користь після першого тайму це для одеситів ще по-божому. По перерві ж чемпіони України довели рахунок до непристойного – 3:11, і це тільки на один м'яч менше, ніж в рекордній грі цього сезону в другому турі, коли між Kyiv Futsal і Ураганом було 9:6.

Гра туру

Афіша туру не надавала однозначного претендента, яка ж гра буде центральною. Трошки більше привертала до себе увагу гра в Івано-Франківську, але провальний перший тайм Кардиналу-Авангард зробив перегляд другої 20-тихвилинки нецікавим. В трьох матчах туру інтрига трималася до заключних миттєвостей, це про ігри в Дніпрі, Луцьку та Королівці, втім, "грою туру" варто визнати все ж таки протистояння Athletic Futsal і Авалона.

Athletic Futsal – Авалон

Правим виглядав в своєму післяматчевому коментарі головний тренер дніпрян Олександр Кабаненко, коли стверджував, що підтримка вболівальників має надихати, мають виростати крила, а вона команду затискує. Тиждень тому на виїзді "атлети" літали по майданчику, не дозволяючи нічого створювати Kyiv Futsal, команді, про яку при будь-якому згадуванні додають, що це учасник Ліги чемпіонів і один з фаворитів чемпіонату, підвищуючи цим її статус. Але це було в Києві, а от в Дніпрі, де ще до початку гри заповнені трибуни наповнюють гравців Athletic Futsal адреналіном, другий домашній матч підопічних Олександра Кабаненка ми бачимо, що це не йде їм на користь. Навіть за умови, що все починається напрочуд гладко, як це було з Авалоном, який сам собі придумав гол на першій хвилині.

Надалі, коли з кожною хвилиною зростав опір суперника, в діях "атлетів" почалася нервозність, яка перетворювалася на непотрібні порушення. Керманич дніпрян після гри загострив на цьому увагу, але з акцентом на те, що "нам сьогодні арбітри забагато поставили фолів". З 5 вересня ФІФА внесла деякі зміни в "Правила гри в футзал", і особливий акцент в них зроблений на дотриманні правил фізичної боротьби під час гри. Це єдиноборства за м'яч, неправомірні дії руками, дії при виборі позиції та блокування. Схоже на те, що в Athletic Futsal не до кінця ознайомилися з цими змінами, або Комітет арбітражу АФУ не зміг донести до команди всі тонкощі змін.

Навіть і за тих умов гравці мають відчувати ту межу, де арбітри можуть свиснути, а де ні. В грі з Авалоном шосте порушення з боку Athletic Futsal було таким, що в порушника там була не стільки жовтка картка, а ще метрів би на п’ять-вісім ближче до воріт, то і взагалі з кольором, близьким до червоного. З цього порушення Авалон реалізував залізний 10-метровий, чим суттєво напружив ситуацію. Хтозна, що було б, якби не було повітряної тривоги, але майже тридцятихвилинна перерва між таймами дозволила господарям заспокоїтися і згодом повести 3:1. А потім, як відмітив Олександр Кабаненко, граблі – швидка втрата переваги в рахунку вже у два м’ячі.

Ключовими ж в грі стали індивідуальні дії бразильського легіонера Athletic Futsal Андре Луіза, який взяв на себе гру і створив ідеальні умови для того, щоб Ілля Терентьєв забив четвертий м'яч. Він і став головною бідою Авалона, адже різниця в часі, коли киянам вдалося зрівняти рахунок, і моментом, коли вони втретє в грі опинилися командою, що програє, склала лише 23 секунди. Це дуже часто прибиває гравців, так сталося і з Авалоном, який в решту часу ближче був до того, щоб пропустити п’ятий м'яч, ніж відігратися. Подякувати за гру потрібно обом командам, і трошки більше Авалону. Команда Олександра Славінського зараз в тому важкому стані, коли шукає себе на рівні Екстра-ліги, намагається визначити свої можливості. Це важкий процес, але кроки вперед Авалон робить з кожною грою. В його активі вже є одна перемога, в найближчому турі гра з Фурнітурою, і якого результату будуть прагнути броварчани це очевидно.

Розгроми туру

Про загальний перебіг подій в матчі між Ураганом і Кардиналом-Авангард, який завершився 7:1, було трохи вище, і що ще можна додати, що перший в турі розгром був зафіксований в матчі, в якому він очікувався найменше. Ба більше, за того рівня гри, який команди продемонстрували в попередніх турах, варто було розглядати в якості фаворита не господарів майданчика, а саме команду з Рівного. І ця гра показала, яким парадоксальним може бути футзал у виконанні команд Екстра-ліги.

Навряд чи Кардинал-Авангард їхав до Івано-Франківська за легкими трьома очками, але реальність для нього виявилася жахливою. Голкіпер Дмитро Дяченко, який в грі з Соколом тягнув все, що можна і не можна, цього разу не тільки не виручав, а ще й і "привозив", як це було з третім голом. Попри провальну гру, головний тренер рівнян Павло Дармовіс продовжував його тримати на майданчику, що не могло не впливати на польових гравців, які не відчували надійності на останньому рубежі. Вже перший тайм завершився розгромом, певні зусилля, щоб забити один-два м’ячі, "кардиналівці" по перерві робили, але їх всі нанівець звів Микола Гуйван, голкіпер Урагану, який на відміну від свого рівненського візаві провів чудовий матч.

Ураган – Кардинал-Авангард

Перша поразка в сезоні стала для Кардиналу-Авангард розгромною, а востаннє рівнян так жорстко били минулого сезону в Дніпрі, коли вони програли Athletic Futsal 1:8. Ураган же в другій домашній грі поспіль забиває своєму опоненту сім м’ячів, що має стати застереженням принаймні для найближчої команди, яка поїде до Івано-Франківська, і це буде Любарт.

А от на розгром в Одесі, де Tyre Expert приймав ХІТ, можна було очікувати. Команди займають діаметрально протилежні місця в турнірній таблиці, що повністю відповідає тому стану, в якому вони знаходяться. Поїздка до Чорного моря стала для команди Сергія Журби легкою прогулянкою, в якій 3:11 – це той рахунок, який повністю відповідає перебігу гри.

У п’яти турах маємо чотири перемоги з великим рахунком, і три з них у виконанні ХІТа.

Покери туру

Минулий сезон був рясним на високі індивідуальні показники результативності в окремих іграх. Так, покери фіксувалися чотири рази, перший з яких був в десятому турі. А хіба можна забути пента-трик у виконанні Євгенія Жука у ворота МСК Харків? Цього сезону чотири голи в грі у виконанні одного гравця чекати довго не довелося, але сюрпризом є те, що першим став той, від кого такої результативності ніхто не очікував – 16-річний Віталій Крутко, який тільки перший сезон проводить в Екстралізі, і його весь досвід в ній це п’ять ігор. Попри це, в активі Крутка вже шість забитих м’ячів, які зробили Віталія лідером в гонці бомбардирів, щоправда, лише на дві доби.

Щодо гри з Кардиналом-Авангард, то голи Крутку давалися напрочуд легко. Перший – це дальній удар, з яким не впорався Дяченко, другий – це той самий "привоз" рівненського воротаря, третій – після стандарту, на якому Крутка "загубили" захисники, а от четвертий – це дійсно майстерний удар в падінні, який не залишив шансів Дяченку.

Таким своїм дебютом Крутко відверто заінтригував – втримає він бомбардирський хист надалі, чи це поки що щасливий збіг обставин. Без сумнів, на Крутка мав звернути увагу тренер юнацької збірної U-19 Ігор Москвичов, адже Віталій за віком потрапляє до тієї команди, якій боротися за місце у фінальній частині юнацького Євро-2027.

Миритися з тим, що хтось, тим більше безвусий юнак, вище тебе в списку голеадорів чемпіонату – це не про кращого бомбардира Екстра-ліги останніх сезонів Євгенія Жука. Суперник, щоб значно покращити показники результативності, був зручним не тільки для ХІТа, але й для Жука, який в неділю вийшов на "своє" місце в рейтингу бомбардирів. Не одразу він взявся за свою основну справу, аж за рахунку 2:4, і до цього встиг видати дві гольові передачі. Але асистувати це не зовсім справа Жука, а от забивати – це його. По перерві на 30-й хвилині Євгеній вистрілив дуплетом, а на передостанній хвилині округлив кількість м’ячів у ворота Tyre Expert до десятка. З вісьмома голами Євгеній Жук пішов у відрив не тільки від Крутка, але і от решти пелотона бомбардирів, в активі яких по 4-5 забитих м’ячів.

Гол туру

Забивши у ворота Tyre Expert одинадцять м’ячів, ХІТ встановив новий рекорд сезону результативності однієї команди в грі, а ще й видав кілька голів, як-то кажуть, для підручника, як потрібно діяти в завершальній фазі атаки. Один з таких голів став "голом туру".

Розпочав гольову комбінацію Андрія Мельник, коли ввів м'яч з ауту. Надалі в перепасовці була залучена вся п’ятірка, в тому числі йворотар. Власне з Олександра Сухова, який прийняв м'яч від Ігоря Чернявського, пішла вирішальна стадія атаки. Передача на Владислава Первєєва, той на Євгеній Жука, далі пас в один дотик на Андрія Мельника, якому потрібно було з двох метрів вразити ворота. Розкотили й розірвали суперника, і на все це гравцям ХІТа знадобилося одинадцять передач. Блиск!

Пенальті туру

Обидва свої м’ячі в грі з Фурнітурою Kyiv Futsal забив зі стандартів, і якщо перший гол це майстерний дальній удар Максима Літвінова після штрафного, то другий це наслідок того, що на 25-й хвилині воротар Роман Кітор у своєму штрафному майданчику збив Юрія Щерицю. Ще й перед очима арбітра, який був поруч, тому і пенальті безперечний.

З лави запасних столичної команди чи то за власним бажанням, чи то за рішенням головного тренера вибіг Віні, саме для того, щоб пробити шестиметровий. І у Фурнітури відбулася заміна – заміть Романа Кітора "під пенальті" вийшов другий голкіпер Вадим Киф’як, але це не врятувало господарів – бразилець класично розвів м'яч і воротаря по різних кутах.

Це був четвертий пенальті в п’яти турах, і перший як у виконанні Kyiv Futsal, так і у ворота Фурнітури. Щодо реалізації шестиметрових, то це третій забитий, а серед чотирьох воротарів врятувати свою команду від неприємностей зміг тільки Олександр Сухов в пам’ятному матчі проти Athletic Futsal.

Дабл-пенальті туру

Віталій Поплєвічев з Авалона став першим гравцем цього сезону, хто двічі виконував дабл-пенальті. На 18-й хвилині, намагаючись запобігти Дмитру Стеценку втекти на побачення з Богданом Мещеряковим, Богдан Зінгель притримав гравця Авалона за футболку, за що побачив перед собою жовту картку. Цей фол для "атлетів" став шостим, і Віталій Поплєвічев з десяти метрів пробив без шансів для Мещерякова.

Схоже, що Поплєвічев користується у тренерського штабу броварчан безмежною довірою, адже Віталій в третьому турі вже підходив до 10-метрової позначки. Було це в Івано-Франківську, де він просто не влучив у ворота. В Дніпрі ж Поплєвічев сповна виправдав довіру тренерів і забив дуже важливий м'яч для своєї команди, зрівнявши рахунок.

Ще одна команда напрацювала на те, щоб вдруге в сезоні пробити дабл-пенальті. Одеський Tyre Expert, попри те, що впевнено програвав в першому таймі 0:4, змусив гравців ХІТа шість разів порушити правила. Одесити вже били "десятку" в третьому турі, і тоді Владлен Чебанюк не зміг переграти воротаря Фурнітури Романа Кітора. Зміна ноги принесла потрібний ефект – Володимир Рудий в грі з ХІТом, хоча і бачив перед собою "самого" Олександра Сухова, не схибив і забив перший м'яч одеситів в цій грі.

Авалон є лідером за кількістю дабл-пенальті в його іграх. Двічі броварчани били "десятку" самі, тричі – в їхні ворота. Це загалом п’ять 10-метрових, що є половиною всіх, призначених цього сезону. З десяти дабл-пенальті забиті чотири, що складає дуже пристойні 40 відсотків реалізації.

Швидкий гол

Неймовірний досвід ігор на високому рівні за плечима у недавнього новачка броварського Авалона 35-річного Максима Бессалова, тим дивовижніше було побачити те, що сталося на початку гри в Дніпрі. Гості розіграли аут на своїй половині, і, прийнявши м'яч від свого воротаря Дмитра Зікратого, Максим Бессалов просто віддав м'яч на ногу супернику. Це був Богдан Зінгель, від нього м'яч зручно відскочив до Артема Щура, який класним ударом метрів з дванадцяти увігнав м'яч у дев’ятку. Так доволі несподівано був відкритий рахунок в грі між Athletic Futsal і Авалоном, сталося це на 43-й секунді, що дозволяє внести цей гол до рейтингу "швидких голів" – це м’ячі, забиті на першій хвилині.

Загалом таких в Екстралізі в п’яти турах зафіксовано лише три, тож рейтинг швидких голів виглядає наступним чином:

15 секунда – Віктор Ковальов (Суха Балка), 4 тур, гра Суха Балка – Ураган 43 секунда – Артем Щур (Athletic Futsal), 5 тур, гра Athletic Futsal – Авалон 52 секунда – Сергій Кравчук (Кардинал-Авангард), 2 тур, гра Суха Балка – Кардинал-Авангард.

Тренерське рішення туру

Коли команда довгий час поступається в рахунку, а на останніх хвилинах їй потрібно рятувати гру, логічним виглядає рішення тренера кинути на майданчик найдосвідченіших, перевірених гравців. Втім, головний тренер Любарта Назар Бугайчук за 1.45 до фінальної сирени прийняв парадоксальне рішення: в бригаді більшості у лучан вийшов 16-річний Максим Гайдучик, який до того участі в грі не приймав. Це рішення тренера стало конгеніальним! При грі "5 на 4" господарі затиснули жовтоводців біля їхніх воріт, і Гайдучик прийняв участь в комбінації, яку Станіслав Шклярук неймовірним чином завершив не голом, а влучанням в поперечину.

Коли ж Любарт вдруге отримав можливість закріпитися біля воріт Сухої Балки, щоб спробувати розіграти більшість, джокер господарів у вигляді Гайдучика вистрілив на всі 100. Максиму навіть не знадобилося бити по воротах, йому вистачило в штрафному майданчику правильно знайти собі місце, а гол став можливим після того, як голкіпер Сухої Балки Дмитро Бутов, перериваючи фланговий простріл, перевів м'яч в ногу Гайдучику, а далі шкіряна куля сама знайшла собі шлях до сітки. Сказати, що радості гравців Любарта не було меж, це нічого не сказати.

Джентльменство туру

Дев’ять гравців шести команд Екстраліги побачили перед собою жовте світло – можна вважати, що тур пройшов з ознаками джентльменства, чого давно не було на наших футзальних майданчиках. Якщо точно, то з позаминулого сезону.

У сезоні-2024/25 у двох турах було в середньому менш як два попередження за гру, але в тих турах було ще і по червоній картці. В напрямку джентльменства Екстралізі є куди удосконалюватися. Тим більше, що є приклад. Так, у сезоні-2023/24 у 26-му турі, який проходив 3 квітня 2024 року, арбітри показали лише чотири жовті картки. Щоправда, в тому турі відбулося лише чотири гри, а п’ята була скасована через те, що на той момент роменський "Рятувальник" вже знявся з чемпіонату.

Анатолій Подвойський