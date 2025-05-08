Президента Федерації футболу Бразилії хочуть відсторонити через "неавтентичний підпис"

Верховний суд Бразилії попросили перевірити законність ключового підпису, який допоміг зміцнити позиції президента Федерації футболу Бразилії (CBF) Еднальдо Родрігеса.

Про це повідомляє The Athletic.

Петиція від конгресвумен Даніели Карнейро була надіслана верховному судді Жільмару Мендесу із закликом розглянути справу та відсторонити Родрігеса від посади на тлі припущення, що цей підпис є "неавтентичним".

Вона посилається на угоду, яку підписав віцепрезидент CBF Антоніо Карлос Нуньєс де Ліма в січні 2025 року. На думку Карнейро, вона зміцнила позиції Родрігеса на посаді президента федерації.

Карнейро стверджує, що у медичному висновку від 2023 року зазначено, що віцепрезидент де Ліма не мав "фізичної та когнітивної" дієздатності. Вона вважає, що він або підписав ключовий документ "без повної здатності розуміти", або його підпис був підроблений без його згоди.

CBF відкидає припущення про те, що підпис є неавтентичним, і в своїй заяві наполягає на тому, що "дії, пов'язані з вищезгаданою угодою, були здійснені в рамках закону" і що "процес був легітимним".

71-річний Родрігес очолив федерацію в 2022 році. В березні цього року він був переобраний без опозиції.

Нагадаємо, що CBF продовжує пошуки нового головного тренера для збірної Бразилії. Очікується, що скоро Реал Мадрид оголосить про розставання з Карло Анчелотті, після чого італієць очолить "пентакампеонів".

Раніше стало відомо, що CBF нібито планує провести один або кілька товариських матчів зі збірної Росії. Проте федерація спростувала цю інформацію.