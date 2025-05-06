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Зрада відміняється: Бразилія спростувала інформацію про запланований матч з Росією

Олексій Погорелов — 6 травня 2025, 19:35
Бразилія
Бразилія
Didac Aguirre

Бразильська конфедерація футболу (СВF) спростувала інформацію про те, що "селесао" зіграють один-два товариські матчі зі збірною Росії.

Про це повідомляє CNN Brasil.

Футбольний світ шокувала новина про те, що восени цього року "пентакампеони" можуть зіграти з Росією. Проте CBF поспішила заявити, що це повідомлення не відповідає дійсності.

"У нас немає запланованих матчів проти Росії ані у футболі, ані в будь-якому іншому виді спорту", – йдеться у заяві бразильців.

УЄФА та ФІФА заборонили Росії брати участь у футбольних матчах під своєю егідою після повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Нагадаємо, що у той же час сербський Партизан другий рік поспіль погодився зіграти за гроші на турнірі, який проходитиме в Москві цього літа.

Раніше стало відомо, який вирок виніс Спортивний арбітражний суд у справі про виключення Леона зі складу учасників клубного чемпіонату світу-2025.

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