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Збірна Бразилії погодилася провести два товариські матчі з Росією

Олег Дідух — 6 травня 2025, 17:26
Збірна Бразилії погодилася провести два товариські матчі з Росією
instagram.com/cbf_futebol

Збірна Бразилії з футболу восени поточного року може провести один чи навіть два товариські матчі зі збірною Росії.

Про це повідомляє Band.com.br.

За їхньою інформацією, Конфедерація футболу Бразилії (CBF) прийняла запрошення російської сторони. Команди можуть провести два товариські матчі у поточному році. Перший – період з 6 до 14 жовтня, другий – з 10 до 18 листопада.

band.com.br

Дане рішення вже викликало хвилю обурення серед бразильських журналістів.

"Війна триває вже три роки, всі це знають. Росію відсторонили від участі у командних видах спорту, жодна команда не грає проти збірної Росії, вони не можуть туди поїхати, щоб грати... Це абсурдне рішення з точки зору безпеки, відсутність поваги до цивільних осіб, на яких нападають і вбивають. Це брак поваги та турботи про самого бразильських гравців", – заявив коментатор Вальтер Касагранде.

Раніше повідомлялося про те, що легендарний бразильський захисник Дані Алвес може продовжити кар’єру в Росії.

Збірна Бразилії з футболу Збірна Росії з футболу

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