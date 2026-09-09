Пробив жахливо, але допоміг вітер: футболіст забив неймовірний гол і зробив вигляд, що так і задумано

Футбол інколи дарує такі голи, після яких навіть автор удару, здається, не до кінця розуміє, як м'яч опинився у воротах. Нападник бразильського Пайсанду Марсіньйо став героєм саме такого епізоду в матчі третього дивізіону Бразилії проти Брускі.

Форвард виконував штрафний удар, але його постріл вийшов, м'яко кажучи, далеко не ідеальним. М'яч полетів за абсолютно дикою траєкторією — спочатку здавалося, що він взагалі прямує кудись у бік людей, які стояли за воротами. Але далі у справу, схоже, втрутився вітер.

М'яч несподівано змінив напрямок і якимось неймовірним чином залетів просто у дев'ятку воріт.

Найкращою частиною моменту стала реакція самого Марсіньйо. Нападник миттєво почав святкувати гол із таким виглядом, ніби саме таку траєкторію він і планував від самого початку.

Щоправда, цей курйозний та неймовірний гол не врятував Пайсанду від поразки. Марсіньйо лише скоротив відставання своєї команди, а матч завершився перемогою Брускі з рахунком 2:1.

Раніше повідомлялося, що у Колумбії воротар так сильно відволікав нападника під час пенальті, що випадково зламав поперечину.