У віці 36 років внаслідок стрілянини у барі загинув бразильський футболіст

На 37 році життя внаслідок отримання вогнепального поранення обірвалося життя бразильського атакувального півзахисника Бісмарка Вінісіуса Фрейре до Насіменто.

Про це повідомляє пресслужба клубу Санта Круз, у складі котрого гравець виступав у минулому.

За даними видання Ge Globo, футболіст перебував разом із друзями у барі, який розташований у бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Норті. Як зазначається, між Бісмарком та одним із відвідувачів закладу сталася сварка через ревнощі.

Внаслідок цього інциденту учасник конфлікту спочатку вийшов з бару, але згодом повернувся, взявши з собою вогнепальну зброю, якою завдав поранень футболісту.

Бісмарка доставили до місцевої лікарні, але медики не змогли врятувати його життя. Внаслідок цього нападу зазнав ушкоджень ще один відвідувач закладу. Йому було надано медичну допомогу.

Поліція відкрила справу щодо навмисного вбивства та розпочала розслідування, аби встановити особистість обвинуваченого.

Зауважимо, що протягом своєї ігрової кар'єри Бісмарк виступав у низці бразильських клубів, зокрема Форталезу, Віла Нову, Насьйонал-АМ, Парана та інші.

За час виступів Бісмарк здобув низку трофеїв: він ставав переможцем бразильської Серії D у 2010 році, вигравав Кубок Нордесте (2013), а також кілька разів ставав чемпіоном штатів Піауї та Сеара.

Нагадаємо, що напередодні помер колишній форвард Карпат Едвард Аньямке.