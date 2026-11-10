Син Ромаріо, який грав за ЮКСА, став президентом ФК Америка
Ромаріньйо
ЮКСА
Колишній вінгер ЮКСА Ромаріньйо став новим президентом бразильського футбольного клубу Америка.
Про це повідомила пресслужба "дияволів".
За результатами голосування син легендарного Ромаріо отримав 75 голосів "за" та 2 "проти". Він був обраний на цю посаду на чотирирічний термін.
У свої 33 Ромаріньйо стане наймолодшим президентом у сучасній історії клубу. Він продовжить справу свого батька, який обіймав цю посаду із 2024 року.
"Нове покоління очолює "кров", і на ньому лежить відповідальність за подальше творення історії нашої Америки! Удачі та успіхів, пане президенте! Вперед разом", – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що Ромаріньйо виступав в Україні у 2025 році. Він провів у складі ЮКСА 17 матчів, залишивши клуб у листопаді.
Після цього бразилець сезон грав саме у складі Америки. Напередодні він вирішив завершити ігрову кар'єру та розпочати адміністративну.