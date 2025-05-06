Реал оголосить про відхід Анчелотті після Ель Класіко

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті домовився з клубом про розірвання контракту.

Про це повідомляє Marca.

Сторони вже узгодили всі деталі відходу. Оголосять про це між матчем з Барселоною, який відбудеться 11 травня, та грою проти Мальорки (14 травня). Це взаємно узгоджене рішення, яке було прийнято в дружній атмосфері.

Після відходу з Реала італійський фахівець очолить збірну Бразилії.

Після цього "вершкові" мають вирішити, хто очолить команду на клубному чемпіонаті світу. Серед фаворитів наставник Баєра Хабі Алонсо, а також Сантьяго Соларі та Рауль Гонсалес.

Нагадаємо, за даними L'Equipe Анчелотті підписав останній контракт з мадридським Реалом до 2026 року із зарплатою в 11 мільйонів євро, що робить його одним із найбільш високооплачуваних тренерів у світі.