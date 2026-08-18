У Бразилії футболіст психанув та влучив м’ячем у фотографку: гравці на полі ледь не побили його

У Бразилії стався курйозний та водночас неприємний епізод під час матчу плей-оф Серії D між Гамою та Сан-Жозе.

Один із футболістів Гами не зміг стримати емоцій після того, як м'яч залишив межі поля. Гравець із усієї сили вгатив по ньому, однак замість того, щоб просто полетіти подалі, м'яч влучив просто в обличчя дівчини-фотографа, яка перебувала біля поля.

Від сильного удару фотографка впала на газон і певний час не могла оговтатися від болю. Футболіст одразу зрозумів, що накоїв, та спробував вибачитися.

Втім, його гравці явно не оцінили таку поведінку. Футболісти емоційно відреагували на інцидент і ледь не влаштували супернику серйозні розбірки.

Попри неприємний епізод, сама гра завершилася тріумфом Гами. Команда розгромила Сан-Жозе з рахунком 4:0 та за підсумками двох матчів пройшла до наступного раунду плейоф із загальним рахунком 5:1.

Раніше повідомлялося, що в США шкільний матч з футболу перетворився на масову бійку прямо на полі.