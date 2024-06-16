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Миколенко розповів, хто з гравців збірної проводить найбільше часу в залі

Игорь Чернявский — 16 червня, 13:30
Миколенко розповів, хто з гравців збірної проводить найбільше часу в залі

Артем Довбик проводить найбільше часу у тренувальному залі серед гравців збірної України.

Про це розповів Віталій Миколенко в інтерв’ю для Української асоціації футболу.

"У нас трошки різний час, коли ми займаємося. Тому що хлопці займаються перед тренуванням або після, а я безпосередньо під час їхнього тренування.
 Я знаю, що багато хто працює додатково, не можу когось одного виділити. Зі сторони дивишся, то начебто Артем Довбик найбільше часу проводить в тренажерній залі", — Миколенко.

Також Віталій розповів про те, як проходить його відновлення від травми, отриманої в товариському матчі проти Молдови.

Збірна України з футболу Віталій Миколенко Артем Довбик

Збірна України з футболу

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