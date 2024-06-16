Миколенко — про пошкодження: Можна сказати, що обійшлося

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко заявив, що йому вдалося уникнути важкої травми напередодні старту чемпіонату Європи-2024.

Про це гравець Евертона розповів Українській асоціації футболу.

"Почуваю себе краще. Почав працювати в залі два рази в день. Сподіваюся, що скоро повернусь на поле. Такої травми раніше не було, можна сказати, що обійшлося. Нічого не сталося зі зв'язками, сильний забій лише. Треба час на це. Прогнозів ніяких, залежить від того, як впорається мій організм. Вже є відчуття, що Євро розпочалося. Ми вже на нашій базі, вболівальники прийшли на відкрите тренування. Хороше почуття, що ти вже на Євро і дуже близько ці матчі.

Психологічно було складно, коли я травмувався. Коли ти довго відновлюєшся і йдеш до цього Євро і потім знову травмуєшся, то було важко в перший день. Але потім я зробив МРТ і зрозумів, що я досі в грі. Зараз я працюю на повну, як я можу. Буде, що буде", — сказав Миколенко.

Нагадаємо, Миколенко отримав ушкодження на 25-й хвилині товариського матчу проти Молдови (4:0) після підкату захисника господарів Артура Крачуна. Його замінили на Зінченка. Травма захисника не має відношення до його попереднього ушкодження, яке він отримав у мерсисайдському дербі проти Ліверпуля.

На Євро-2024 Україна стартує 17 червня матчем проти Румунії. Також на груповому етапі "жовто-сині" зіграють проти Словаччини та Бельгії.