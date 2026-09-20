Будуть голи з обох сторін: український тренер зробив точний прогноз на матч Шахтар – ЛНЗ

Юрій Вірт поділився очікуваннями від центрального матчу сьомого туру Української Прем'єр-ліги між Шахтарем і ЛНЗ.

Його слова передає Український футбол.

Тренер вважає, що у протистоянні чинного чемпіона та срібного призера буде запекла боротьба. Він заявив, що "гірники" діятимуть першим номером, а підопічні Віталія Пономарьова гратимуть на контратаках.

"Гра між Шахтарем і ЛНЗ – безумовно, центральний матч туру. Донецька команда, на мою думку, домінуватиме, намагатиметься проломити масовану оборону суперника. Натомість ЛНЗ, майже впевнений у цьому, спробує спіймати "гірників" на перехідній фазі та витиснути максимум зі створених моментів. Легко донеччанам три очки не дадуться".

При цьому фахівець усе ж таки віддає перевагу Шахтарю. Він спрогнозував перемогу "гірників" із різницею в один гол.

"Бій команда Віталія Пономарьова донеччанам точно дасть. Так, у них більше немає Проспера Оба, який феєрив у минулому сезоні, коли аграрії розбили "гірників", але є у складі ЛНЗ й інші якісні виконавці. Поставлю на те, що переможе Шахтар з мінімальною різницею голів – 2:1. Думаю, що будуть голи з обох сторін, хоч ЛНЗ у цьому сезоні й малувато забиває", – сказав Вірт.

Зазначимо, що матч Шахтар – ЛНЗ відбудеться 20 вересня у Львові. Він має розпочатись о 18:00.

Букмекери також вважають донеччан фаворитом протистояння. В їхньому останньому очному поєдинку була зафіксована нічия (2:2).