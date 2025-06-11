Возз'єднанню з Фрімпонгом бути: Ліверпуль домовився з Баєром про трансфер Вірца
Ліверпуль та леверкузенський Баєр погодили умови переходу Флоріана Вірца до команди Арне Слота.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, "червоні" мають усну домовленість з "фармацевтами" щодо трансферу 22-річного півзахисника збірної Німеччини.
Повідомляється, що Баєр все ж таки домігся свого: Ліверпуль заплатить суму, яка разом з бонусами становить 150 мільйонів євро.
Оскільки мерсисайдці вже погодили зі стороною футболіста умови особистого контракту, його переїд до Англії вважається неминучим.
Зазначимо, що в залежності від фіксованої суми Ліверпуль може побити трансферний рекорд АПЛ.
Нагадаємо, що чинний чемпіон Англії вже оформив перехід іншого гравця Баєра, а саме Джеремі Фрімпонга, з яким Вірц возз'єднається на "Енфілді".
Раніше з'явилася інформація, що через цей трансфер Флоріана Вірца склад Ліверпуля готовий залишити талановитий хавбек, який не має наміру "витрачати час своєї кар'єри".