Возз'єднанню з Фрімпонгом бути: Ліверпуль домовився з Баєром про трансфер Вірца

Ліверпуль та леверкузенський Баєр погодили умови переходу Флоріана Вірца до команди Арне Слота.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "червоні" мають усну домовленість з "фармацевтами" щодо трансферу 22-річного півзахисника збірної Німеччини.

Повідомляється, що Баєр все ж таки домігся свого: Ліверпуль заплатить суму, яка разом з бонусами становить 150 мільйонів євро.

Оскільки мерсисайдці вже погодили зі стороною футболіста умови особистого контракту, його переїд до Англії вважається неминучим.

Зазначимо, що в залежності від фіксованої суми Ліверпуль може побити трансферний рекорд АПЛ.

Нагадаємо, що чинний чемпіон Англії вже оформив перехід іншого гравця Баєра, а саме Джеремі Фрімпонга, з яким Вірц возз'єднається на "Енфілді".

Раніше з'явилася інформація, що через цей трансфер Флоріана Вірца склад Ліверпуля готовий залишити талановитий хавбек, який не має наміру "витрачати час своєї кар'єри".