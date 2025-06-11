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Возз'єднанню з Фрімпонгом бути: Ліверпуль домовився з Баєром про трансфер Вірца

Олексій Погорелов — 11 червня 2025, 00:11
Возз'єднанню з Фрімпонгом бути: Ліверпуль домовився з Баєром про трансфер Вірца
Флоріан Вірц
Getty Images

Ліверпуль та леверкузенський Баєр погодили умови переходу Флоріана Вірца до команди Арне Слота.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "червоні" мають усну домовленість з "фармацевтами" щодо трансферу 22-річного півзахисника збірної Німеччини.

Повідомляється, що Баєр все ж таки домігся свого: Ліверпуль заплатить суму, яка разом з бонусами становить 150 мільйонів євро.

Оскільки мерсисайдці вже погодили зі стороною футболіста умови особистого контракту, його переїд до Англії вважається неминучим.

Зазначимо, що в залежності від фіксованої суми Ліверпуль може побити трансферний рекорд АПЛ.

Нагадаємо, що чинний чемпіон Англії вже оформив перехід іншого гравця Баєра, а саме Джеремі Фрімпонга, з яким Вірц возз'єднається на "Енфілді".

Раніше з'явилася інформація, що через цей трансфер Флоріана Вірца склад Ліверпуля готовий залишити талановитий хавбек, який не має наміру "витрачати час своєї кар'єри".

Чемпіонат Англії, АПЛ Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Ліверпуль Баєр Леверкузен Флоріан Вірц

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