Я не хочу витрачати час, – талановитий хавбек Ліверпуля готовий піти з команди

Півзахисник Ліверпуля Гарві Елліотт висловив готовність змінити клубну прописку через брак ігрового часу.

Слова 22-річного англійця наводить Goal.

Цього сезону Елліотт пропустив 2,5 місяці через зламану ногу. Але навіть після свого повернення він не мав багато практики за нового головного тренера "червоних" Арне Слота, який робив ставку на інших виконавців.

А у зв'язку із потенційним приходом з Баєра Флоріана Вірца Елліотт відкрив для себе двері до трансферу в іншу команду, бо він не хоче втрачати час.

"Це просто ситуація, яку ми з командою повинні обговорити, тому що я входжу в той вік, коли мені вже 22, а в наступному сезоні мені буде 23. Я не хочу витрачати роки свої кар'єри, тому що вона коротка. Ти не знаєш, що може статися. Мені потрібно поміркувати. Мені потрібно зрозуміти, чи задоволений я тим, що роблю, і як я можу вдосконалюватися як гравець, тому що це найважливіше. Я просто хочу вдосконалюватися і бути найкращою версією себе. Якщо для цього потрібно піти в інше місце, то це рішення, яке мені доведеться прийняти, і мені просто потрібно подивитися, що з цього вийде. Ніщо не змушує мене хотіти піти. Я люблю клуб, люблю вболівальників, команду. Я також підтримую їх. Але найголовніше – це те, що буде краще для моєї кар'єри", – сказав Елліотт.

Зараз Гарві Елліотт перебуває у розташуванні молодіжної збірної Англії, яка готується до участі в чемпіонаті Європи-2025, де також гратиме збірна України.

Нещодавно головний тренер української молодіжки Унаї Мельгоса визначився із заявкою на континентальну першість.