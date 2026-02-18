Українська правда
Вінісіус Жуніор вийшов на друге місце серед бразильських бомбардирів у ЛЧ

Денис Іваненко — 18 лютого 2026, 08:01
Вінісіус Жуніор
Getty Images

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор у матчі проти Бенфіки відзначився голом, який вивів його на друге місце в гонці бомбардирів серед бразильців у Лізі чемпіонів за всю історію.

Це взяття воріт стало 31-м для 25-річного футболіста. Він випередив Кака, який у цьому турнірі виступав за Реал і Мілан.

Рекордсменом залишається зірковий Неймар. Наразі він випереджає Вінісіуса Жуніора на 12 забитих м'ячів.

Найкращі бомбардири із Бразилії у ЛЧ

  1. Неймар – 43 голи
  2. Вінісіус Жуніор – 31
  3. Кака – 30
  4. Рівалдо – 27
  5. Родріго та Габріель Жезус – по 26.

Зазначимо, що гол Вінісіуса Жуніора став єдиним у виїзній грі проти Бенфіки. Матч-відповідь між командами в 1/16 фіналу ЛЧ відбудеться 25 лютого в Мадриді.

Нагадаємо, що після забитого гола стався скандал. Бразилець звинуватив гравця "орлів" Престіанні в расизмі.

