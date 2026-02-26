Скандальний форвард Реала встановив унікальне досягнення в матчах проти команд Моурінью

Бразильський нападник Вінісіус Жуніор встановив унікальне досягнення в матчах раунду плейоф Ліги чемпіонів проти команд Жозе Моурінью.

Про це повідомляє X OptaJoe.

25-річному футболісту вдалося забити гол у першому поєдинку проти Бенфіки (1:0) та відзначитися забитим м'ячем у матчі-відповіді (2:1).

Бразилець став першим в історії футболістом, який забив бодай один гол в кожному з двох матчів проти команди Моурінью в межах плейоф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що за підсумком двоматчевого протистояння до 1/8 фіналу вийшов мадридський Реал, де зіграє зі Спортингом або Манчестер Сіті.

У першому матчі з Бенфікою стався гучний расистський скандал за участю Вінісіуса та хавбека "орлів" Джанлуки Престіанні. За словами бразильця, аргентинець висловлював на його адресу дискримінаційні вислови.

У поточному сезоні Вінісіус зіграв за "вершкових" 37 матчів у всіх турнірах, забив 11 голів та віддав 13 асистів.