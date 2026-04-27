Реал повертає Ніко Паса з Комо
Керівництво мадридського Реала офіційно поінформувало Комо про намір активувати опцію зворотного викупу прав на півзахисника Ніко Паса.
Про це повідомляє Transfermarkt з посиланням спортивні видання Іспанії.
Відповідно до умов угоди, підписаної під час переходу гравця у 2024 році за 6 мільйонів євро, іспанський гранд зберіг за собою право повернути вихованця своєї академії протягом трьох наступних літніх трансферних вікон.
За наявною інформацією, сума викупу 21-річного аргентинського півзахисника влітку 2026 року складе 9 мільйонів євро. Цей крок вважається надзвичайно вигідним для Реала, оскільки ринкова вартість гравця за версією Transfermarkt наразі оцінюється у 65 мільйонів євро. Мадридський клуб мав повідомити про своє рішення до 30 травня, і, як зазначають джерела, офіційне підтвердження вже отримане обома сторонами.
Повернення Паса до Реала відповідає стратегії клубу щодо інтеграції талановитої молоді. Головний тренер команди Карло Анчелотті раніше неодноразово називав аргентинця майбутнім команди. Сам гравець також висловлював бажання повернутися до Мадрида, попри те, що період виступів у Серії А став визначальним для його професійного становлення. Очікується, що офіційно Ніко Пас приєднається до Реала у червні 2026 року.
У поточному сезоні півзахисник продемонстрував високу результативність, ставши одним із найкращих молодих гравців Європи. У 38 матчах він відзначився 13 забитими м'ячами та 8 результативними передачами, що суттєво допомогло італійському клубу в боротьбі за місце у зоні Ліги чемпіонів. Його гра також привернула увагу тренерського штабу національної збірної Аргентини, що гарантує футболісту участь у майбутньому чемпіонаті світу.
Нагадаємо, що керівництво Комо хотіло зберегти півзахисника ще на один сезон.